Від початку нового сезону одеський клуб регбі "КРЕДО-1963" буде виступати під назвою "МЕТР+КРЕДО-63". У клуба також змінюється керівництво та тренер. Про це 9 лютого повідомили в пресслужбі Федерації регбі в Одеській області.

Крісло президента клубу зайняв бізнесмен Сергій Моцман. Віцепрезидентом став ексзаступник прокурора Одеської області Віталій Етнарович. Разом з тим спортивним директором клубу став колишній президент Федерації регбі України Владислав Булгаков — повідомили в федерації. Відповідно до даних Опендатабот, всі вони заявлені як засновники ТОВ "РЕГБІЙНИЙ КЛУБ" "КРЕДО-63".

Крім того, для команди знайшли нового головного тренера – на цю посаду запросили регбіста з Південно-Африканської Республіки Людве Аябонга Буі. Також тренувати команду буде одеський регбіст Дмитро Федишин. Реорганізація клубу пов'язана з появою нових спонсорів. У клубі також анонсували зміну учасників команди.

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