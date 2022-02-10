Приміщення біля ЖК "Альтаїр" в Одесі передадуть місту під будівництво школи

Нежитлові приміщення біля ЖК "Альтаїр" в Одесі, на місці яких планують побудувати школу, передадуть у комунальну власність. Таке рішення прийняли на сесії Одеської міської ради.

За рішення проголосували 45 депутатів. За словами заступника міського голови Михайла Кучука, 471 кв. м приміщень передадуть на баланс мерії безоплатно. Мешканці будинків зазначили, що тепер чекатимуть на виділення земельної ділянки.

"Візуально це все має такий вигляд, що ми потрохи будемо розпилювати по одному камінчику, тобто нас цікавить де-факто земля, а не будівлі, що там знаходяться. Будівлі – це дуже важливо, це дуже добре. Значить, якщо вони будуть, не будуть власники ніяких судових засідань проводити, але є найголовніше – це земля", – розповіла мешканка ЖК "Дмитрієвський" Олена Назарук.

Google Map Споруди на мапі Одеси, які передали мерії під будівництво школи

Люди зазначили, що бояться так і не дочекатися початку будівництва.

"Питання не вирішується. Мені здається, що місто затягує цей процес усіма способами. Усі ці передачі, землю ж вже виділяли один раз у 2019 році, потім виявилося, що місто не має право її виділяти. "Укрспецзв'язок" почав судові розгляди, коли суд закінчився, "Укрцпезв'язок" виграв. Тепер виявилось, що вони готові передати будівлі. Те що сьогодні відбувалося на сесії, будівлі – добре, а земля?" – розповіла мешканка ЖК "Дмитрієвський" Лариса Дмитрієва.

ЛУН Територія біля "Альтаїру", де планують побудувати школу

Що відомо

Минулого року мешканці житлових комплексів "Альтаїр", "Одісей", "Дмитріївський" та "Омега" вийшли на акцію протесту під стіни одеської міськради. У руках люди тримали плакати з написами "Де школа та садок?", "Будуйте школу. Дитячий садок. Це вклад в майбутнє" та інші.

За словами однієї з жительок, Лариси Найдьонової, згідно з генеральним планом, поблизу комплексів мали розмістити навчальні заклади. Землю під будівництво виділили та будівельні роботи так і не почалися. Це ж підтвердила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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