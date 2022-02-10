Виділення 500 тис. грн на підземний паркінг в центрі Одеси ще не означає, що його побудують. Від проєкту можуть відмовитися через невиправдано велику вартість будівельних робіт. Про це Суспільному повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

9 лютого під час сесії Одеської міської ради депутати проголосували за проєктування підземного паркінгу на Соборній площі. Стоянка має включати 450 місць. Перший віцемер Михайло Кучук зазначив, що фахівці вже розпочали передпроєктні роботи.

"Те, що приймалося вчора, нічого не означає. Ми ухвалили у бюджеті рядок про виділення 500 тис. грн на проєктування підземного паркінгу. Навіть те, що ми це прийняли, не означає, що управління капітального будівництва ці гроші зрештою витратить. Просто вони тепер мають таку можливість. Це не означає, наприклад, що департамент фінансів їх виділить", – розповів Петро Обухов.

Депутат додав, що має надію на те, що у міськраді ще подумають, чи потрібно витрачати кошти на проєкт. Він припустив, коли мер міста Геннадій Труханов дізнається про те, скільки коштуватиме будівництво, у бюджеті Одеси не буде таких коштів.

"Я за місяць до сесії ще чув про цей проєкт. І мені неофіційно назвали, що це може коштувати 300-350 млн. Я собі не уявляю, як це можна буде пояснити суспільству і де взяти таку велику суму", – зазначив Обухов.

Також політик додав, що наразі невідомо, чи можливо взагалі побудувати підземний паркінг у центрі міста. Зокрема, у тих місцях, які запропонували депутати.

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