В Одесі відремонтують обласну дитячу клінічну лікарню. На роботи виділили понад 313 млн грн. Про це стало відомо з сайту державних закупівель Prozorro.

Тендер на капітальний ремонт оголосив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської міськради. Підряднику потрібно буде провести роботи у корпусах лікарні на вулиці Академіка Воробйова, замінити інженерні мережі, а також упорядкувати прилеглу територію.

Google Map "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" на мапі Одеси

В першу чергу ремонтуватимуть лікувальні корпуси А-М та кисневу Р. Потім – корпуси Т та В. Виконання усіх робіт оцінюють у 313 055 596,40 млн грн. Ремонт потрібно буде завершити до 31 грудня 2022 року.

Google Map/Андрій Матвієнко Територія "Одеської обласної дитячої клінічної лікарні"

Google Map/Андрій Матвієнко Корпус "Одеської обласної дитячої лікарні"

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