В Одесі планують побудувати нову школу: де та коли

На житловому масиві Котовського в Одесі планують побудувати нову школу. Про це стало відомо з тендеру, який опублікували на сайті державних закупівель Prozorro.
За планами управління капітального будівництва мерії, освітній заклад з'явиться у мікрорайоні ІІІ-4-1. На будівництво витратять 196,4 млн грн.
Аукціон проведуть 21 березня. На ньому визначать підрядника, який побудує нову школу. Завершити роботи планують до 30 вересня 2023 року.
Що відомо
- Будівництво школи на житловому масиві Котовського планували у липні 2017 році. Тоді роботи оцінили у 178 млн грн. Тендер виграла компанія "Магма Груп КР".
- Нову школу повинні були здати у 2019 році. Однак фірма уклала додатковий договір, збільшивши термін будівництва до грудня 2020 року.
- Коли заклад так і не побудували, справою зайнялася прокуратура. За їх даними, директор "Магма Груп КР" Сергій Власов привласнив 17 млн на невиконаних роботах. Наразі чоловік знаходиться під домашнім арештом.
- 10 січня, 2022 року Управління капітального будівництва Одеської міськради розірвало договір із колишнім підрядником.
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