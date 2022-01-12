В Одесі планують побудувати нову школу: де та коли

На житловому масиві Котовського в Одесі планують побудувати нову школу. Про це стало відомо з тендеру, який опублікували на сайті державних закупівель Prozorro.

За планами управління капітального будівництва мерії, освітній заклад з'явиться у мікрорайоні ІІІ-4-1. На будівництво витратять 196,4 млн грн.

Аукціон проведуть 21 березня. На ньому визначать підрядника, який побудує нову школу. Завершити роботи планують до 30 вересня 2023 року.

Що відомо

Будівництво школи на житловому масиві Котовського планували у липні 2017 році. Тоді роботи оцінили у 178 млн грн. Тендер виграла компанія "Магма Груп КР".

Нову школу повинні були здати у 2019 році. Однак фірма уклала додатковий договір, збільшивши термін будівництва до грудня 2020 року.

Коли заклад так і не побудували, справою зайнялася прокуратура. За їх даними, директор "Магма Груп КР" Сергій Власов привласнив 17 млн на невиконаних роботах. Наразі чоловік знаходиться під домашнім арештом.

10 січня, 2022 року Управління капітального будівництва Одеської міськради розірвало договір із колишнім підрядником.

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