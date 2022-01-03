За понад 1,5 млрд грн. В Одесі хочуть реконструювати Іванівський шляхопровід

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 30 грудня оголосило тендер на ремонт Іванівського шляхопроводу. За роботи готові заплатити 1, 629 мільярдів. Про це стало відомо із системи електронних закупівель Prozorro.

За даними тендерної документації, ремонтувати будуть 2,5 тисячі метрів дороги. Тендерні пропозиції прийматимуть до 7 лютого, аукціон відбудеться 15 березня. Роботи підрядник має завершити до 31 грудня 2023 року.

Що відомо

1 лютого на Іванівському шляхопроводі перекрили рух для вантажівок. Тоді таке рішення ухвалили через незадовільний експлуатаційний стан мосту. Планувалося, що обмеження діятиме до кінця 2021 року.

Пізніше, у березні, через реконструкцію рух Іванівським мостом закрили для всього транспорту, важчого за 5 тонн. Решті автомобілів, а також трамваям і тролейбусам організували об'їзд.

У міськраді Одеси раніше заявили, що реконструювати Іванівський шляхопровід не вийде. Замість нього в мерії планують побудувати новий міст – ширший та довший.

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