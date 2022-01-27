Вздовж Траси здоров'я в Одесі побудують урбан парк

Між Трасою здоров'я та вулицею Чорноморською в Одесі побудують парк. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Одеської міськради Борис Панов.

У зеленій зоні облаштують скейт-майданчик, зони для гри у командні види спорту, майданчик для паркуру. Проєкт реалізують за державні кошти в рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Одеська міська рада Територія, на якій в Одесі подубують урбан парк

"Йдеться про будівництво у безпосередній близькості від Траси здоров'я великого сучасного урбан парку. На території плануються роботи з профілю. Жодних там об'єктів ми не збираємося будувати. Плануємо просто впорядкувати і зробити зону для активного відпочинку одеситів", – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.

Одеська міська рада Зона для спортивних ігор, яку планують створити біля Траси здоров'я в Одесі

Одеська міська рада Зона для паркуру, яку планують створити біля Траси здоров'я в Одесі

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