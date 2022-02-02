Техніку Військ національної гвардії Росії (входять до складу Росгвардії) з різних регіонів Росії перекидають на Південь та Захід РФ. Про це повідомляє команда журналістів-розслідувачів Conflict Intelligence Team.

Автомобільні та залізничні платформи з технікою були помічені в Архангельській та Тульській областях, а також в республіці Карелія. Деяка техніка не має на собі знаків розрізнення. Conflict Intelligence Team наразі не фіксувала розміщення сил Росгвардії поблизу кордону з Україною.

"Разом з тим, слід зазначити, що таке перекидання є досить нехарактерним. У випадку спроби масштабного наступу на Україну з захопленням та принаймні тимчасовою окупацією території, війська національної гвардії можуть бути використані для контролю за захопленими населеними пунктами та лініями постачання", — сказано в повідомленні.

Що відомо

29 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що війська Західного воєнного округу (ЗВО) завершили перевірку боєздатності та повертаються до місць постійної дислокації.

Росія переміщує війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

У Середземному морі розпочалися масштабні військові навчання військово-морських сил НАТО "Нептун Страйк-22".

19 січня 2022 року з'явилося повідомлення про перехід шести великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів РФ.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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