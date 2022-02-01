Заступниця радника президента США з національної безпеки та кібернетичних і нових технологій Енн Нойбергер відвідає цього тижні дві європейські столиці. Вона має намір обговорити з чиновниками ЄС та НАТО способи підтримки мережевого захисту України на випадок російських кібератак, передає CNN.

Як відомо, представниця адміністрації президента США Джозефа Байдена відвідає Брюссель і Варшаву, де проведе зустрічі з представниками НАТО і ЄС, аби обговорити шляхи підвищення стійкості країни та альянсу в кіберпросторі, включаючи стримування, зрив і реагування на подальшу агресію Росії проти України, сусідніх держав і в США.

Енн Нойбергер зустрінеться також із представниками країн Балтії, Франції, Німеччини та Польщі, аби посилити єдність та синхронізованість дій союзників США у відповідь на будь-які потенційні загрози у мережі.

Джерело видання повідомило, що візит радниці з кібербезпеки президента США підкреслює, що американська влада розглядає кіберпростір як потенційний фронт у будь-якому подальшому вторгненні в Україну з боку Росії.

Що відомо

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала чергові спроби кібератак на організації та установи із використанням легітимної програми Remote Utilities.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія".

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних. Згодом він повідомив, що метою кібератак було погіршити стосунки між Україною та Польщею. При цьому, найімовірніше, організатором атак була Росія.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року США та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

Читайте також

Як створити надійний пароль для захисту даних. Відповідає кіберполіція

Чи працює в Україні захист персональних даних: Пояснює експертка

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу