Україна та НАТО посилять взаємодію щодо кібербезпеки – Столтенберг

Північноатлантичний альянс посилить взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки на тлі кібератаки на державні установи України, що сталась у ніч на 14 січня.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилення кіберспівробітництва, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливі програми НАТО. Рішучу політичну та практичну підтримку НАТО України буде продовжено", – зазначив посадовець.

При цьому він засудив кібератаки на уряд України.

Столтенберг нагадав, що співпраця між Альянсом і Україною триває протягом багатьох років.

"НАТО вже багато років тісно співпрацює з Україною, допомагаючи посилити її кіберзахист. Кіберексперти НАТО в Брюсселі обмінюються інформацією зі своїми українськими колегами щодо поточної шкідливої кібердіяльності", – зауважив генсек.

За його словами, експерти країн-членів НАТО також підтримують українську владу на місцях.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Про хакерську атаку, зокрема, повідомило Міністерство науки і освіти.

Європейські країни засудили кібератаку на українські офіційні сайти. Зокрема, з відповідними заявами виступили представники Польщі, Швеції, Молдови, а також очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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