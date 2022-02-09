Під час зустрічі президента Франції Емануеля Макрона з Володимиром Зеленським не порушувалося питання відмови України від прагнення вступити в НАТО.

"Питання відмови України від Євроатлантичних прагнень вчора не порушувалося", — заявив під час пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він також зазначив, що не треба прив'язувати до календаря, попри слова Макрона про критичність наступних днів.

"Що стосується фрази Макрона про критичність наступних днів, то він як досвідчений політик має свої відчуття ситуації після розмови з Путіним, Зеленським, але зараз не треба прив'язуватися до календарних речей, днів, місяців. Нам обіцяли війну до кінця грудня, середини січня, кінця лютого, тощо. Ми все ще зараз перебуваємо у дипломатичному процесі. Жодних зрад не відбулося, президент захищає національні інтереси нашої держави", — наголосив міністр.

За його словами, базовий сценарій дій України — змусити Росію знизити напругу, відвести війська до кордонів та з тимчасово окупованих територій і розблокувати роботу ТКГ.

"Базовий сценарій Росії — навпаки, нагнітання ситуації з метою дестабілізації ситуації в Україні. Для них ідеально дестабілізувати ситуацію не вдаючись до збройної сили знову, а лише погрожуючи застосовуванням збройної сили проти України", — відзначив голова українського зовнішньополітичного відомства.

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