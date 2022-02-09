Російський посол в ЄС Володимир Чижов заявив, що його країна досі сподівається на дипломатичне розв’язання конфлікту з Україною.

Про це повідомляє BBC.

Російські офіційні особи декілька разів повторювали, що Росія не нападе на Україну першою. Проте, концентрація понад 100 тисяч військовослужбовців на кордонах України змушує багатьох сумніватися у цих твердженнях.

Протягом 7-8 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Москву та Київ та провів перемовини з президентами РФ та України. Після перемовин всі сторони заявили про готовність просуватися у напрямку імплементації Мінських угод та відновлення перемовин у Нормандському форматі.

Російський посол не уточнив, чи Росія планує відвести війська від українських кордонів. Натомість він заявив, що Україна також має війська на кордоні з Україною.

"Ми звичайно віримо, що простір для дипломатії залишається", — заявив Чижов у коментарі для BBC.

Що відомо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що наразі ще зарано говорити про деескалацію ситуації навколо України. Він заявив, що ризик нападу Росії зростає, адже підготовка продовжується.

7 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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