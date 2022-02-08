Путін та Зеленський підтвердили відданість Мінським угодам — Макрон

Президент РФ Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський під час зустрічей з президентом Франції Емануелем Макроном підтвердили свою відданість Мінським угодам. Франція та Німеччина гратимуть роль посередника для мирного врегулювання конфлікту з Росією.

Про це заявив Емануель Макрон в Києві 8 лютого після зустрічі з президентом Зеленським.

"Найближчими днями, місяцями нам треба спільно зробити все необхідне, щоб ми за допомогою нових механізмів гарантування безпеки змогли представити гарантії і отримати значну деескалацію і значне посилення безпеки. Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні", — заявив Макрон.

Президент Франції підкреслив необхідність йти шляхом імплементації Мінських угод. Крім того, він висловився на підтримку проведення широкого діалогу з питань безпеки на континенті, який би задовольняв усі сторони.

"Після візиту у Москву, хочу привітати вас за вашу виваженість. Франція і Німеччина буде вас підтримувати. Путін також підтвердив, що має намір продовжувати виконувати Мінські угоди. Сьогодні ви також підтвердили, що продовжуватимете Мінські угоди. Це вірний шлях до миру", — сказав Макрон.

Він також заявив, що Франція та Німеччина готові грати роль посередника під час врегулювання конфлікту.

Що відомо

7 лютого президент Франції Емануель Макрон відвідав Росію та провів перемовини з Володимиром Путіним. Сторони домовилися продовжити співпрацю у Нормандському форматі. Водночас Путін заявив, що вимоги Росії щодо "гарантій безпеки" були проігноровані.

12 січня у Брюсселі відбулися переговори Росії та НАТО, присвячені європейській безпеці. Фомін за підсумками засідання заявив, що російсько-натівські відносини "перебувають на критично низькому рівні" на тлі "повної деградації архітектури безпеки в Європі".

Американська сторона 26 січня передала Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Це особисто зробив посол США в Москві Джон Салліван. Також свою відповідь передали представники НАТО.

26 січня у Парижі відбулась зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" — Німеччини, Франції, України та Росії. Переговори тривали 8 годин. Сторони домовились про дотримання перемир’я на сході України, визнали "розбіжності" щодо Мінських угод та запланували нову зустріч. Також вони узгодили перше із грудня 2019 року комюніке.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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