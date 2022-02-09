На Донеччині та Луганщині підтвердили 2655 нових випадків COVID-19

Протягом 8 лютого COVID-19 підтвердили у 1881 житель Донеччини та у 774 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 8 людей, на Луганщині – 7.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 750 хворих на Донеччині та 151 хворий на Луганщині.

8 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 362 жителів Донеччини, з них першу дозу – 964. На Луганщині вакцинувались 1 832 людей, першу дозу отримали 428.

За добу 8 лютого в Україні зафіксовано 38 257 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 3 308 дитей та 1 076 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 2 лютого COVID-19 підтвердили у 1 754 жителів Донеччини та у 840 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 3.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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