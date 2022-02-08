Законопроєкт про перехідне правосуддя відкликали для доопрацювання — Никифоров

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі був відкликаний для доопрацювання та внесення правок через внутрішньоукраїнські причини.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному.
"Позиція України залишається незмінною щодо пояснень відкликання законопроєкту: доопрацювання, внесення необхідних правок. Це пов'язано з рекомендаціями Венеціанської комісії. І це пов'язано з внутрішніми процесами", — повідомив прессекретар президента.
Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та Росія вітають відкликання законопроєкту про перехідний період на Донбасі. Президент Франції заявив, що цей законопроєкт суперечить Мінським домовленостям та був відкликаний з ініціативи президента Зеленського.
"Зокрема, ми вітаємо зусилля президента Зеленського, конкретні обов'язки, які він взяв на себе в рамках Нормандського формату. Мова йде про відкликання закону, який не відповідає Мінським угодам і президент Путін це згадав. Цей закон був відкликаний з ініціативи президента Зеленського і також було отримано роз'яснення з приводу того, що є також в Росії законопроєкти, які пропонуються. Але він заспокоїв нас, що цього не буде якщо це не відповідає Мінським угодам", — зазначив Макрон.
Що відомо
- 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон приїхав з візитом до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі Макрон заявив, що президенти України та Росії готові виконувати Мінські домовленості. Він також висловив готовність до перемовин щодо нової системи безпеки на європейському континенті.
- На перемовинах 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.
- Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.