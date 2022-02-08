Законопроєкт про перехідне правосуддя відкликали для доопрацювання — Никифоров

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі був відкликаний для доопрацювання та внесення правок через внутрішньоукраїнські причини.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному.

"Позиція України залишається незмінною щодо пояснень відкликання законопроєкту: доопрацювання, внесення необхідних правок. Це пов'язано з рекомендаціями Венеціанської комісії. І це пов'язано з внутрішніми процесами", — повідомив прессекретар президента.

Після зустрічі з Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція та Росія вітають відкликання законопроєкту про перехідний період на Донбасі. Президент Франції заявив, що цей законопроєкт суперечить Мінським домовленостям та був відкликаний з ініціативи президента Зеленського.

"Зокрема, ми вітаємо зусилля президента Зеленського, конкретні обов'язки, які він взяв на себе в рамках Нормандського формату. Мова йде про відкликання закону, який не відповідає Мінським угодам і президент Путін це згадав. Цей закон був відкликаний з ініціативи президента Зеленського і також було отримано роз'яснення з приводу того, що є також в Росії законопроєкти, які пропонуються. Але він заспокоїв нас, що цього не буде якщо це не відповідає Мінським угодам", — зазначив Макрон.

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