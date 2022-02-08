Виділена Францією макрофінансова підтримка піде на проєкти розвитку — ОП

Виділені Францією 1,2 мільярда доларів макрофінансової допомоги можуть бути використані для проєктів розвитку із залученням французьких постачальників та підрядників.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

Зокрема, він заявив, що Франція виділила 200 мільйонів кредиту від уряду, а також надасть фінансові гарантії на суму в 1 мільярд євро. Під ці гарантії уряд України зможе взяти кредити у французьких банках за пільговими умовами.

За словами заступника керівника ОП, Україна зможе використати ці кошти на проєкти розвитку, погоджені з французькою стороною.

"Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників", — повідомив Шурма.

Що відомо

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон приїхав з візитом до України та зустрівся з Володимиром Зеленським. Після зустрічі Макрон заявив, що президенти України та Росії готові виконувати Мінські домовленості. Він також висловив готовність до перемовин щодо нової системи безпеки на європейському континенті.

На перемовинах 7 лютого президент Франції Еммануель Макрон та президент РФ Володимир Путін обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

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