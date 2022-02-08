У Черкасах поліцейські під час уроків роз’яснюють школярам, що за повідомлення про псевдомінування передбачена кримінальна відповідальність. Крім роботи із дітьми, в школах проводять зустрічі і з батьками підлітків, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

На урок історії в 10-Е Черкаської спеціалізованої школи №13 приходила старша інспекторка патрульної поліції в області Вікторія Семенюк.

"Ми проїжджаємо по всіх школах – поліцейські, офіцери громади, дільничі, ювенальна превенція – і пояснюємо, що такі неправдиві повідомлення тягнуть за собою серйозні наслідки", – розповіла вона.

Суспільне Черкаси

Інспекторка показувала десятикласникам відеоролик із затримання підозрюваних у замовленні замінування черкаських шкіл. Дітям вона пояснила: за замінування передбачена кримінальна відповідальність, і якщо в інтернеті їм пропонують "замінувати" їхню школу – варто звернутися до поліції:

"Є телеграм-канали, де розміщують подібний контент. Типу: «Давайте ми замінуємо вашу школу?» чи щось подібне. В таких випадках ми радимо дітям звертатися до поліції і повідомляти про це. У жодному разі не йти на контакт і не переписуватися щодо таких пропозицій, щоб діти не написали зайвого і щоб вони потім самі не стали підозрюваними".

Учень 10-Е Андрій Авер'янов про кримінальну відповідальність знає, при цьому нагадування поліцейських зайвими не вважає.

"Я розумію, що за це є відповідальність. Але не всі діти однакові і декому це може бути незрозуміло. Тому я вважаю, що такі пояснення важливі", – сказав школяр.

Суспільне Черкаси

Однокласниця Андрія Софія пригадала, як обговорювала із однокласниками інформацію про замінування своєї школи:

"Були думки, що колись можуть таки замінувати насправді і люди не повірять".

Класна керівниця десятикласників Наталія Приступа не лише провела бесіду з дітьми, а й просила зробити це також батьків:

"Важливо, щоб батьки провели бесіду кожен індивідуально зі своєю дитиною".

Незнання законів не звільняє від відповідальності, розповіла старша інспекторка Вікторія Семенюк.

"На мою думку, такі бесіди дієві, бо дехто був так здивований, що за це передбачено позбавлення волі", – пояснила вона.

Суспільне Черкаси

Директорка Черкаської спеціалізованої школи №13 Неля Нагайчук вважає, що такі заходи дієві коли є співпраця:

"Батьки, і вчителі і, звичайно, діти. Старші, які спілкуються на ці теми з поліцією, потім молодшим братам-сестрам, знайомим передадуть цю інформацію".

Зі слів речниці головного управління нацполіції області Зої Вовк, окрім роботи із дітьми, в школах проводять зустрічі і з батьками підлітків.

"Їм також пояснюють про те, що є відповідальність, яку, в першу чергу, несуть вони. Діти, які не досягли 16-річного віку, несуть адміністративну відповідальність, а точніше їх батьки", – пояснила вона.

За словами речниці, на батьків складають протокол за 184 статтею про адміністративні правопорушення. Далі суд вирішує, яку суму мають сплатити батьки замовників "псевдомінувань".

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

"Замінували" одну зі шкіл і в перший день після "дистанційки".

1 лютого у Черкасах надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл, дітей евакуювали.

2 лютого у Черкасах "замінували" вісім шкіл — лише ті, що мають спеціалізацію.

3 лютого надійшло останнє повідомлення про замінування восьми шкіл в Черкасах. До цього, два тижні — із 18 по 30 січня учні черкаських шкіл навчалися дистанційно через систематичні повідомлення про псевдомінування.

Правоохоронці встановили трьох неповнолітніх, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торговельні центри та житлові будинки на Черкащині.

Також на Черкащині за неправдиві повідомлення про замінування закладів освіти відкрили справи щодо п'яти підлітків. Про це Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

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