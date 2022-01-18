18 січня "замінували" Черкаський художньо-технічний коледж. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

"18 січня близько 8:30 години надійшло повідомлення, аналогічне до попередніх, про "замінування" закладів, про те, що "замінували" художньо-технічний коледж. Зараз приміщення перевіряють правоохоронці. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи", – поінформувала Зоя Вовк.

Вона зазначила, що всіх студентів та працівників закладу евакуювали.

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