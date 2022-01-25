Під наглядом кураторів з Росії: черкаським "мінером" виявився першокурсник

Служба безпеки України викрила мережу псевдомінувань на Черкащині, яку координували з території Росії. Про це Суспільному розповіла речниця Управління Служби безпеки України в Черкаській області Катерина Дрога.

За словами речниці, повідомлення про "мінування" навчальних закладів Черкас кілька днів поспіль надходило від студента-першокурсника.

Усього було 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ. Вони надходили через закриті телеграм-чати, що керуються з території Росії, розповіла вона:

Колаж Суспільне, фото СБУ у Черкаській області

"Протягом січня через закритий телеграм-канал він мінував школи, коледжі, житлові будинки та торговельно-розважальні центри Черкащини. Крім цього, «анонімний терорист» створив власний телеграм-канал. Там він розміщував фото та відео матеріали про результати «замінувань», а також отримував замовлення на чергові об’єкти. Наразі встановили, що трьом «замовникам» вдалося реалізували свій намір. Відомо, що через цей канал він отримував завдання щодо псевдомінувань від російських кураторів, а також оплату за їх виконання".

За результатами обстеження вказаних в повідомленнях приміщень та прилеглих територій ніяких вибухових предметів та речовин не виявили, додала Катерина Дрога.

У ході обшуків за місцем проживання хлопця вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами, зокрема, з листуванням із кураторами.

Колаж Суспільне, фото Головного управління Нацполіції області

"За інформацією СБУ, до таких псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції", – додала речниця.

Колаж Суспільне, фото Головного управління Нацполіції області

Наразі за фактом здійснення неправдивих повідомлень про замінування відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

За словами речниці Нацполіціїї області Зої Вовк, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Слідство триває.

Відео головного управління Нацполіції області:

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.

18 січня надходило повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу, а 19 січня – про "замінування" цього ж закладу та двох гуртожитків.

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