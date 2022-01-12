У Черкасах "замінували" усі школи. Учнів евакуювали

У Черкасах "замінували" усі школи. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"В поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування черкаських шкіл. Нині тривають перевірки у всіх навчальних закладах Черкас", — розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

"Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади", — розповіла Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання:

Зранку надійшло повідомлення про замінування всіх черкаських шкіл. Навчання сьогодні (12 січня — ред.) буде проводитись у дистанційній формі. Розумію, що ця ситуація приносить певні незручності, проте ризикувати життям та здоров’ям учнів та освітян ми не можемо. Тому прошу всіх поставитись із розумінням та забезпечити своїм дітям можливість сьогодні навчатись онлайн удома", — зауважила Чубіна.

Як додала речниця Нацполіції області Зоя Вовк, інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються.

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