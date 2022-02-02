СБУ затримала підозрюваних у "мінуванні" черкаських закладів

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцейськими Головного управління Нацполіції області затримали підозрюваних у "мінуванні" черкаських закладів. Про це Суспільному повідомила речниця СБУ області Катерина Дрога.

"Правоохоронці встановили ще трьох людей, на замовлення яких «мінували» навчальні заклади, торговельні центри та житлові будинки на Черкащині. Ними виявилися троє неповнолітніх жителів Черкаської області. Зокрема, двоє студентів з Черкас та один житель Сміли", — повідомила речниця.

Колаж: Суспільне, фото СБУ у Черкаській області

За інформацією СБУ, усі вони замовляли "послуги" із псевдомінування в закритих телеграм-каналах:

"Вони замовляли "послуги" із псевдомінування в закритих телеграм-каналах, які країна-агресор використовує як один із інструментів для штучного поширення панічних настроїв в Україні. Серед інших, вони писали й уже викритому СБУ «мінеру». Він, не лише користувався закритими чатами в телеграмі, а й створив власний канал, на якому приймав «замовлення»", — розповіла Катерина Дрога.

За словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, викриті підлітки зізналися у вчиненому:

"Підозрювані у вчиненому зізналися, пояснили, що таким чином прагнули зірвати навчальний процес".

За інформацією правоохоронців, під час низки обшуків за місцями проживання у підозрюваних вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, на яких є докази їхньої діяльності, зокрема листування у телеграм-чаті та направлені замовлення на мінування об’єктів.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам.

Також, за словами речниці СБУ області, перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших аналогічних злочинів на території України.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

"Замінували" одну зі шкіл і в перший день після "дистанційки".

1 лютого у Черкасах надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл, дітей евакуювали.

2 лютого у Черкасах "замінували" вісім шкіл — лише ті, що мають спеціалізацію.

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