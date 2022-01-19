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Чергове "замінування" у Черкасах: цього разу коледж та два гуртожитки
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Чергове "замінування" у Черкасах: цього разу коледж та два гуртожитки

Оксана Швед
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19 січня знову надійшло повідомлення про замінування у Черкасах. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Цього разу, за словами речниці, знову "замінували" художньо-технічний коледж, а також два гуртожитки.

Поліції про це розповів директор закладу.

"Надійшло повідомлення на сайт технікуму, в якому йшлося про те, що навчальний заклад, зокрема, два його поверхи, та два гуртожитки заміновано", – поінформувала Зоя Вовк.

Що відомо

  • Повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу надходило і 18 січня.
  • Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
  • У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли
  • 13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
  • Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
  • 14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.
  • Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.

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