Чергове "замінування" у Черкасах: цього разу коледж та два гуртожитки

19 січня знову надійшло повідомлення про замінування у Черкасах. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Цього разу, за словами речниці, знову "замінували" художньо-технічний коледж, а також два гуртожитки.

Поліції про це розповів директор закладу.

"Надійшло повідомлення на сайт технікуму, в якому йшлося про те, що навчальний заклад, зокрема, два його поверхи, та два гуртожитки заміновано", – поінформувала Зоя Вовк.

Що відомо

Повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу надходило і 18 січня.

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.

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