Чергове "замінування" у Черкасах: цього разу коледж та два гуртожитки

19 січня знову надійшло повідомлення про замінування у Черкасах. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
Цього разу, за словами речниці, знову "замінували" художньо-технічний коледж, а також два гуртожитки.
Поліції про це розповів директор закладу.
"Надійшло повідомлення на сайт технікуму, в якому йшлося про те, що навчальний заклад, зокрема, два його поверхи, та два гуртожитки заміновано", – поінформувала Зоя Вовк.
Що відомо
- Повідомлення про "замінування" Черкаського художньо-технічного коледжу надходило і 18 січня.
- Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли
- 13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.
- Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
- 14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.
- Повідомлення до замінування надійшло також 17 січня.
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