logo logo
У перший день після "дистанційки" в Черкасах "замінували" школу
ОСВІТАШКОЛАМІНУВАННЯРегіони

У перший день після "дистанційки" в Черкасах "замінували" школу

Оксана Швед
·

У Черкасах на пошту школи №5 надійшло повідомлення про "замінування" закладу, розповіла Суспільному речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

"Працівники школи №5 в папці спаму знайшли електронний лист про замінування. Проводять перевірку, учнів евакуювали", — розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, наразі це єдина школа в Черкасах, яка повідомила, що заклад "замінований"

До 31 січня учні черкаських шкіл навчалися дистанційно. Таке рішення прийняли у зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти.

За інформацією головного управління Нацполіції та управління Служби безпеки України в Черкаській області, "мінера" затримали.

Що відомо

  • Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
  • У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.
  • Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
  • 14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.
  • 25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди