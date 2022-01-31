У перший день після "дистанційки" в Черкасах "замінували" школу

У Черкасах на пошту школи №5 надійшло повідомлення про "замінування" закладу, розповіла Суспільному речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

"Працівники школи №5 в папці спаму знайшли електронний лист про замінування. Проводять перевірку, учнів евакуювали", — розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, наразі це єдина школа в Черкасах, яка повідомила, що заклад "замінований"

До 31 січня учні черкаських шкіл навчалися дистанційно. Таке рішення прийняли у зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти.

За інформацією головного управління Нацполіції та управління Служби безпеки України в Черкаській області, "мінера" затримали.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

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