У перший день після "дистанційки" в Черкасах "замінували" школу

У Черкасах на пошту школи №5 надійшло повідомлення про "замінування" закладу, розповіла Суспільному речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.
"Працівники школи №5 в папці спаму знайшли електронний лист про замінування. Проводять перевірку, учнів евакуювали", — розповіла Зоя Вовк.
Зі слів речниці, наразі це єдина школа в Черкасах, яка повідомила, що заклад "замінований"
До 31 січня учні черкаських шкіл навчалися дистанційно. Таке рішення прийняли у зв’язку з низкою повідомлень про замінування закладів освіти.
За інформацією головного управління Нацполіції та управління Служби безпеки України в Черкаській області, "мінера" затримали.
Що відомо
- Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.
- Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
- 14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.
- 25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України
Читайте також
- Під наглядом кураторів з Росії: черкаським "мінером" виявився першокурсник
- Скільки триватиме дистанційне навчання у черкаських школах
- Як працюють дитячі гуртки в умовах "дистанційки" в Черкасах
- Заступниця мера пояснила, на який термін черкаським учням рекомендують іти на "дистанційку"