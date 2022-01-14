Якщо "мінування" продовжать — буде дистанційка: реакція мера Черкас

Третій день поспіль у Черкасах "мінують" школи. Якщо ця тенденція буде продовжуватися, розглянуть можливість переходу на дистанційне навчання, повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Повідомлення про «замінування» надходять уже кілька днів підряд. Сьогодні (14 січня — ред.) ми знову були змушені відпустити дітей додому, щоб обстежити школи й не наражати на небезпеку їх та вчителів", — зазначив він.

За словами мера, якщо такі ситуації будуть повторюватися, черкаські школи будуть змушені перейти на дистанційне навчання:

"Батьки отримують великі незручності, забираючи дітей зі шкіл через такі повідомлення. Люди змушені на 2-3 години кидати роботу".

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14 січня до поліції знову надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети.

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