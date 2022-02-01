Дітей евакуюють: у Черкасах "замінували" усі школи

1 лютого в Черкасах "замінували" усі школи. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"Надійшло анонімне повідомлення про замінування черкаських шкіл. Нині тривають перевірки", — розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

"Замінували" одну зі шкіл і в перший день після "дистанційки".

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також

У перший день після "дистанційки" в Черкасах "замінували" школу