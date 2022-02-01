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Дітей евакуюють: у Черкасах "замінували" усі школи
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Дітей евакуюють: у Черкасах "замінували" усі школи

Оксана Швед
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Дітей евакуюють: у Черкасах "замінували" усі школи Суспільне Черкаси

1 лютого в Черкасах "замінували" усі школи. Інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"Надійшло анонімне повідомлення про замінування черкаських шкіл. Нині тривають перевірки", — розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Що відомо

  • Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
  • У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.
  • Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
  • 14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.
  • 25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.
  • "Замінували" одну зі шкіл і в перший день після "дистанційки".

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