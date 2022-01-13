У Черкасах "замінували" торговельні центри: працюють вибухотехніки та кінологи

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі території, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк.
Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення торговельно-розважальних закладів та прилеглі до них території. Шукають вибухонебезпечні речовини чи предмети. Триває перевірка:
"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що усі торговельні центи міста заміновані. Наразі правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі до них території, щоб виявити вибухонебезпечні речовини чи предмети", — розповіла Зоя Вовк.
Читайте також: У "замінованих" черкаських школах вибухівки не знайшли, а уроки відбулися дистанційно
Також поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ.
Як додала Зоя Вовк, інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються.
Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України