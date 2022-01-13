У Черкасах "замінували" торговельні центри: працюють вибухотехніки та кінологи

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі території, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення торговельно-розважальних закладів та прилеглі до них території. Шукають вибухонебезпечні речовини чи предмети. Триває перевірка:

"До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що усі торговельні центи міста заміновані. Наразі правоохоронці обстежують будівлі та прилеглі до них території, щоб виявити вибухонебезпечні речовини чи предмети", — розповіла Зоя Вовк.

Також поліцейські проводять евакуацію відвідувачів та працівників ТРЦ.

Як додала Зоя Вовк, інформацію зареєстрували в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. За результатами перевірки їй буде надана правова кваліфікація. Всі обставини події встановлюються.

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