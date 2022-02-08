На Черкащині за неправдиві повідомлення про замінування закладів освіти відкрили справи щодо п'яти підлітків. Про це Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.
За інформацією прокуратури, у справі проходять підлітки 11, 12, 14 та 15 років, які надсилали неправдиві повідомлення про підготовку вибухів у навчальних закладах.
"З’ясували, що підлітки 11, 12, 14, 15 років, використовуючи соціальні мережі створювали та розповсюджували анонімні «фейкові» повідомлення щодо загрози знищення і пошкодження будівель навчальних закладів. Наразі слідчі вилучили їхні мобільні телефони та гаджети для проведення досліджень", — розповіла речниця.
Такі дії підлітків кваліфікуються за ч. 2 ст. 259 КК Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власностіУкраїни, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.
"Втім до неповнолітніх, які не досягли загального віку кримінальної відповідальності, законодавство передбачає застосування примусових заходів виховного характеру", — пояснила Світлана Андрейченко.
Нині слідство триває.
Що відомо
- Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.
- У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.
- Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.
- 14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.
- 25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.
- "Замінували" одну зі шкіл і в перший день після "дистанційки".
- 1 лютого у Черкасах надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл, дітей евакуювали.
- 2 лютого у Черкасах "замінували" вісім шкіл — лише ті, що мають спеціалізацію.
- Правоохоронці встановили трьох неповнолітніх, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торговельні центри та житлові будинки на Черкащині.
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