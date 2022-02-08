На Черкащині за неправдиві повідомлення про замінування закладів освіти відкрили справи щодо п'яти підлітків. Про це Суспільному повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Світлана Андрейченко.

За інформацією прокуратури, у справі проходять підлітки 11, 12, 14 та 15 років, які надсилали неправдиві повідомлення про підготовку вибухів у навчальних закладах.

"З’ясували, що підлітки 11, 12, 14, 15 років, використовуючи соціальні мережі створювали та розповсюджували анонімні «фейкові» повідомлення щодо загрози знищення і пошкодження будівель навчальних закладів. Наразі слідчі вилучили їхні мобільні телефони та гаджети для проведення досліджень", — розповіла речниця.

Такі дії підлітків кваліфікуються за ч. 2 ст. 259 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

"Втім до неповнолітніх, які не досягли загального віку кримінальної відповідальності, законодавство передбачає застосування примусових заходів виховного характеру", — пояснила Світлана Андрейченко.

Нині слідство триває.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри. Також цього дня "замінували" шість шкіл.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

14, 17, 18 та 19 січня також надходили повідомлення про "замінування" навчальних закладів та гуртожитків.

25 січня поліція та СБУ повідомили про затримання "мінера". З'ясувалося, що це першокурсник одного з навчальних закладів Черкас, який діяв під наглядом кураторів з Росії.

"Замінували" одну зі шкіл і в перший день після "дистанційки".

1 лютого у Черкасах надійшло повідомлення про замінування усіх шкіл, дітей евакуювали.

2 лютого у Черкасах "замінували" вісім шкіл — лише ті, що мають спеціалізацію.

Правоохоронці встановили трьох неповнолітніх, на замовлення яких "мінували" навчальні заклади, торговельні центри та житлові будинки на Черкащині.

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