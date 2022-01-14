Знову "замінування": у Черкасах учнів усіх шкіл евакуювали

У Черкасах 14 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про "замінування" усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети, повідомила Суспільному речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

"В поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування черкаських шкіл. Нині тривають перевірки у всіх навчальних закладах Черкас", — розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

"Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади", — розповіла Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання:

"Зранку надійшло повідомлення про замінування всіх черкаських шкіл. Навчання сьогодні (14 січня — ред.) буде проводитись у дистанційній формі", — зауважила Чубіна.

Що відомо

Вперше у 2022 році в Черкасах повідомлення про "замінування" шкіл надійшло 12 січня. Перевірки вибухонебезпечних предметів не виявили.

У Черкасах 13 січня "замінували" торговельні центри, розповіла Суспільному речниця нацполіції Зоя Вовк. Зі слів речниці, правоохоронці вибухонебезпечних речовини чи предметів не знайшли

13 січня замінували шість шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

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