Бустерна доза вакцини від коронавірусу захищає від варіанту "Омікрон" на 68%.
Про це свідчать дані дослідження Національного інституту охорони здоров’я Нідерландів, повідомляє нідерландське видання NOS.
Згідно з дослідженням, імовірність інфікування варіантом "Дельта" була на 76% меншою після вакцинації та на 78% меншою після зараження коронавірусом. Бустерна доза вакцини підвищувала захист до імовірності 93%. Проте, для варіанту "Омікрон" ці показники нижчі.
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"Для Омікрону це (захист від коронавірусу — ред.) 33% після вакцинації та 25% після зараження. Після бустера рівень захисту зріс до 93% щодо Дельти та до 68% для Омікрону", — йдеться у повідомленні.
Крім цього, відкритим залишається питання щодо тривалості захисту після бустерного щеплення.
Також сказано, що у період з 22 листопада 2021 року по 19 січня 2022 року досліджувався лише варіант "Омікрону" BA.1. Очікується, що вже найближчим часом у Нідерландах домінуватиме більше заразний субваріант BA.2.
Що відомо
- Згідно з дослідженнями ізраїльського медичного центру Хаїма Шеби, четверта доза вакцини суттєво підвищує рівень антитіл в організмі, у порівнянні з третьою дозою вакцини. Проте навіть четвертої дози не достатньою для цілковитого попередження захворюванню на Омікрон.
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