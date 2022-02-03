Німеччина дозволить четверту дозу вакцини

Німецька експертна панель з питань використання вакцин (STIKO) готується рекомендувати використання четвертої дози вакцини проти COVID-19.

Про це повідомив голова STIKO Томас Мертенс 3 грудня, передає Reuters.

"У нас є статистика з Ізраїлю, яка показує, що четверта доза значно покращує захист від тяжкого перебігу хвороби. STIKO вже скоро оголосить про відповідні рекомендації", — заявив Томас Мертенс.

Повідомляється також, що для четвертої дози будуть використовувати вже наявні вакцини проти коронавірусу. Що ж до вакцин, які були розроблені спеціально для Омікрона, STIKO чекатиме результатів клінічних досліджень від компаній Moderna та Pfizer-BioNTech.

Що відомо

Згідно з дослідженнями ізраїльського медичного центру Хаїма Шеби, четверта доза вакцини суттєво підвищує рівень антитіл в організмі, у порівнянні з третьою дозою вакцини. Проте навіть четвертої дози не достатньою для цілковитого попередження захворюванню на Омікрон.

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