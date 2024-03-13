В Україні циркулюють 29 субваріантів COVID-19, підтипів штаму "Омікрон" — МОЗ

На території України циркулюють 29 субваріантів COVID-19 – підтипів штаму "Омікрон". Від початку 2022 року саме цей штам фактично витіснив інші COVID-штами, зокрема "Дельту" та "Альфу", які були поширені під час попереднього епідсезону.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

"Під час епідсезону 2023/2024 в Україні триває секвенування штамів COVID-19 на мутації. Таке лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території держави, та характер мутацій, що виникають — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону", — розповіли у відомстві.

Там зазначили, що виокремити субваріанти вдалося завдяки секвенуванню у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Це спеціальне лабораторне дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у його геномі.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що світова тенденція щодо COVID-19 полягає у тому, що вірус остаточно переходить до категорії сезонних захворювань, як грип. За його словами, люди щороку стикатимуться з коронавірусом, який продовжить мутувати.

"Наразі відомий і досліджений характер мутацій COVID-19 не вказує на те, що вірус став агресивнішим для організму людини. Все частіше COVID-19 протікає як гостра респіраторно-вірусна інфекція та ухиляється від імунної відповіді — тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тому захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання, особливо старшим за 60 років та з хронічними захворюваннями, необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем і зробити щеплення", — сказав Кузін.

У МОЗ пояснили, що за перебігом захворювання, штам "Омікрон" переважно протікає як звичайна респіраторна хвороба й не викликає тяжкої кисневої залежності. Однак залишається небезпечним для груп ризику: людей з патологіями, хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом, старших за 60 років. Тому людям з групи ризику рекомендована вакцинація. Вона безоплатна, зробити щеплення можна у сімейного лікаря або у пункті щеплення на базі лікарні.

Що відомо про коронавірус

У 2020 році ВООЗ назвала поширення COVID-19 світовою пандемією. Тоді від коронавірусу помирав кожен 50-й хворий в усіх вікових групах, нині смертність значно скоротилася.

За даними лікарів, загалом за час пандемії у світі через хворобу померло 6,8 млн людей у світі, з них понад 111 тисяч — в Україні.

Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, COVID-19 "має перейти до сезонних захворювань" та циркулюватиме як звичайний грип. Офіційно пандемія Коронавірусу у світі завершилася 5 травня 2023 року.