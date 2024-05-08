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AstraZeneca відкликає з ринків вакцину проти Covid: яка причина
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AstraZeneca відкликає з ринків вакцину проти Covid: яка причина

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Вакцина AstraZeneca проти Covid-19 відкликає свої щеплення
Вакцина AstraZeneca проти Covid-19 у центрі вакцин в Еберсберзі поблизу Мюнхена, Німеччина, понеділок, 22 березня 2021 року. AP/Matthias Schrader

AstraZeneca відкликає вакцину проти коронавірусу з продажу в усьому світі. Компанія пояснила, що препарат забирають з комерційних причин, оскільки його її замінили оновлені вакцини, які борються з новими штамами Covid-19.

Про це повідомили Telegraph та Reuters.

AstraZeneca каже, що вакцину вилучають із ринку з комерційних причин. Щеплення більше не виробляються і не постачаються, оскільки їх замінили оновлені вакцини, які борються з новими варіантами коронавірусу.

Вакцина більше не може використовуватися в Європейському Союзі після того, як компанія добровільно відкликала свій маркетинговий дозвіл. Заява про відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня. Аналогічні заяви про відкликання будуть подані в найближчі місяці у Великій Британії та інших країнах, які схвалили вакцину, відому під назвою Vaxzevria.

Зупинення продажів оголосили на тлі того, як AstraZeneca в судових документах визнала, що її антикоронавірусні вакцини в рідкісних випадках можуть викликати тромбоз. Але компанія наполягає, що це просто збіг у часі, рішення прибрати препарати з ринку з цим не пов'язане.

Що це за вакцина

За даними МОЗ, AstraZeneca – це векторна вакцина проти COVID-19, яку виробляли в ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вакцина, виготовлена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield. Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.

Вакцини AstraZeneca, вироблені на різних майданчиках, є взаємозамінними, адже їхня технологія виробництва і склад є ідентичним. Якщо перше щеплення ви отримали вакциною одного виробника, то другу дозу можна отримати цією ж вакциною будь-якої іншої країни виробництва.

Відповідно до публікації досліджень, проведених у квітні — червні 2021 року у Великій Британії, вакцина AstraZeneca з ефективністю 92% запобігає госпіталізації та смерті від хвороби, викликаної новим небезпечнішим штамом коронавірусу "Дельта".

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