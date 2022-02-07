Для пацієнтів з COVID-19 термін самоізоляції скоротили до 5 днів через коротший інкубаційний період "Омікрону".

Про це повідомив Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

"Через 5 днів з дати появи симптомів або отримання позитивного тесту самоізоляцію можна завершувати. Основна умова — відсутність симптомів", — сказано в повідомленні.

У повідомленні сказано, що підставою для завершення карантину є негативний результат ПЛР-тесту, навіть якщо минуло менше ніж 5 днів з часу самоізоляції.

Раніше обов’язкова самоізоляція тривала 10 днів. Тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще три дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19.

Що відомо

За добу 6 лютого в Україні виявили 23 378 підтверджених випадків COVID-19

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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