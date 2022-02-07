Люди, які отримали бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, не завжди можуть отримати відповідний COVID-сертифікат через некоректно внесені в електронну систему дані. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, для правильно сформованого COVID-сертифіката на підставі бустерної дози потрібно ввести таку інформацію в електронну систему охорони здоров’я:

кількість і порядковий номер вакцини — "1/1";

причина вакцинації — "щеплення за станом здоров’я (планово)";

етап вакцинації — "бустерна доза".

"Після старту вакцинальної кампанії з бустерного щеплення ми розробили інструкції для медичних працівників, які працюють із системою, та надіслали в усі заклади охорони здоров’я. Однак, можливо, не усім закладам ця інформація надійшла або не всі лікарі з нею встигли ознайомитися", — каже Карчевич.

На її думку, пацієнтам важливо знати, як треба вносити дані про бустерне COVID-щеплення, аби разом із лікарем звірити коректність введення даних у разі потреби.

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Що відомо

6 січня 2022 року Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Бажаний період введення бустерної дози становить від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення проти COVID-19.

Після введення бустерної дози можна отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна в “Дії” з кінця січня 2022 року.

З 19 січня термін дії COVID-сертифіката в Україні скоротили з 365 днів до 270 днів. Відтепер вакцинація бустерною дозою вакцини подовжуватиме дію COVID-сертифікату на 270 днів.

За весь час в Україні проти COVID-19 вакцинували 15 458 482 людини. З них першу дозу отримали 15 458 480 людей, дві дози — 14 780 566 людей, додаткову дозу — 20 332 людини, бустерну дозу — 459 230 людей. Загалом здійснено 30 718 608 щеплень.

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