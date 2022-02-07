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Чому щеплені бустерною дозою COVID-вакцини не можуть отримати сертифікат. Пояснюють у МОЗ
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Чому щеплені бустерною дозою COVID-вакцини не можуть отримати сертифікат. Пояснюють у МОЗ

Олег Павлюк
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Чому щеплені бустерною дозою COVID-вакцини не можуть отримати сертифікат. Пояснюють у МОЗ УНІАН

Люди, які отримали бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, не завжди можуть отримати відповідний COVID-сертифікат через некоректно внесені в електронну систему дані. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

За її словами, для правильно сформованого COVID-сертифіката на підставі бустерної дози потрібно ввести таку інформацію в електронну систему охорони здоров’я:

  • кількість і порядковий номер вакцини — "1/1";
  • причина вакцинації — "щеплення за станом здоров’я (планово)";
  • етап вакцинації — "бустерна доза".

"Після старту вакцинальної кампанії з бустерного щеплення ми розробили інструкції для медичних працівників, які працюють із системою, та надіслали в усі заклади охорони здоров’я. Однак, можливо, не усім закладам ця інформація надійшла або не всі лікарі з нею встигли ознайомитися", — каже Карчевич.

На її думку, пацієнтам важливо знати, як треба вносити дані про бустерне COVID-щеплення, аби разом із лікарем звірити коректність введення даних у разі потреби.

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