Омбудсменка Людмила Денісова перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука у СІЗО при Дніпровській виправній колонії №4. Про це йдеться на її офіційній сторінці у Facebook.

"Переконалася, що умови перебування нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від катування і жорстокого поводження від Артемія не отримала", - повідомила Денісова.

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, працівники Секретаріату здійснюють повторний моніторинг виправної колонії. Оскільки за результатами попереднього візиту у 2019 році в установі були виявлені численні порушення щодо забезпечення права в’язнів на гідні умови тримання.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

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