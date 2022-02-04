Державне бюро розслідувань підтвердило відмову Рябчука від попередніх свідчень та спростувало інформацію про вчинення щодо нього психологічного тиску. Про це Суспільному повідомив прессекретар територіального відділення ДБР у Полтаві Олександр Білка.

У самій заяві про відмову від попередніх свідчень Артемій Рябчук вказав, що давав попередні свідчення під психологічним тиском. У ДБР кажуть: ця інформація не відповідає дійсності.

"Підозрюваний звернувся до слідчого з заявою про відмову від попередніх свідчень. Але це ніяк не впливає на хід досудового розслідування. Адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази. Щодо начебто психологічного тиску на підозрюваного - це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР працюють виключно у межах чинного законодавства. Щобільше, всі слідчі дії, які проводили із підозрюваним працівники ДБР, відбувалися за участю його захисника", - розповів Олександр Білка.

Досудове розслідування триває.

Що відомо

Близько 4 години ранку 27 січня військовослужбовець Нацгвардії України з Одеської області Артемій Рябчук, під час видачі зброї, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю.

22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемія Рябчука затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї й боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

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