Питання про визнання нацгвардійця Артемія Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші", потерпілою особою - не розглядається. Про це Суспільному повідомив новий адвокат підозрюваного - Денис Гордєєв.

"Вибір методики та стратегії адвокатського захисту є таємницею. Але можу сказати, що на сьогоднішній день питання про визнання Артемія Рябчука потерпілою особою не розглядається взагалі. Бо це з загальної точки зору, з точки зору права на цей час не відповідає узгодженій позиції захисту та нашого підзахисного", - сказав адвокат.

Гордєєв зазначив, що віднині він та Таміла Ульянова є єдиними офіційними захисниками Рябчука.

Щодо заяви про відмову Рябчука від раніше наданих показань, то, за словами адвоката, вона є абсолютно правомірною.

Лада Соколова/Facebook Заява Артемія Рябчука про відмову від раніше наданих показань

"Заява зроблена Рябчуком з власної волі, за узгодженням зі стороною захисту вона оприлюднена у мережі. Вона не є таємницею. І так, він підписав цю заяву сам , добровільно, і всі дії, які ми оприлюднюємо у публічну площину, є узгодженими з ним", - розповів Денис Гордєєв.

Також адвокат анонсував пресконференцію, яка відбудеться 12 лютого у Києві, і в якій візьмуть участь не лише офіційні захисники Рябчука, а ще й правозахисники Лада Соколова та Дмитро Павліченко, які створили ініціативну групу допомоги у справі Артемія Рябчука.

Що відомо

- Близько 4 години ранку 27 січня військовослужбовець Нацгвардії України з Одеської області, під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців, після чого втік зі зброєю. Це сталося в приміщенні, де розташована кімната для зброї.

- Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

- ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

- 28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Читайте також

- Ексвійськовослужбовець про частину, де служив Рябчук: "Командування чинило тиск на підлеглих"

- ДБР спростувало чутки про смерть нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші"

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро