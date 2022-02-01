Державне бюро розслідувань спростувало чутки про смерть нацгвардійця Рябчука, який влаштував стрілянину на "Південмаші". Про це йдеться на сайті ДБР.

"В інформаційному полі поширюється чутка щодо самогубства Артемія Рябчука, якого підозрюють у розстрілі військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі. Дана інформація повністю не відповідає дійсності. Підозрюваний перебуває під вартою, його життю і здоров’ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Адвокат Рябчука, Ігор Степанов також підтвердив Суспільному, що інформація щодо смерті його підзахисного - неправдива.

Зазначимо, що інформацію про те, що Рябчук начебто повісився у СІЗО, опублікували у тому ж Телеграм-каналі, який першим розмістив фото з затримання нацгвардійця.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

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