Незаконно затриманому окупантами українцю Олександру Лобурю загрожує смертна кара на тимчасово окупованих територіях. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"7 квітня 2020 року до оселі Олександра Лобуря в Амвросіївці на тимчасово окупованій Донеччині увірвалися п’ятеро працівників так званого "міністерства державної безпеки ДНР". Чоловіка звинуватили в торгівлі зброєю та наркотиками", — розповіла Денісова.

Людмила Денісова додала, що чоловіка затримали на 30 діб. Наразі він майже два роки знаходиться за ґратами. Йому інкримінують "шпіонаж", що передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі, а у воєнний час – смертна кара.

Також факт незаконного затримання Олександра Лобуря представниками окупаційних органів не підтверджено досі.

Денісова зазначила, Олександр хворий на хронічний гострий холецистит та панкреатит. Йому рекомендоване лише дієтичне, погодинне харчування. Через тривале перебування в умовах антисанітарії його тіло вкрилося фурункулами. Жодна медична допомога Олександру не надається.

Що відомо

Російські окупанти утримують у полоні 36-річного Василя Горобця, який у 2015 році був мобілізований та служив у 40- артилерійській бригаді. Василь має серйозні проблеми зі здоров'ям, але окупанти не надають медичну допомогу.

У Макіївській виправній колонії №32, в якій російські окупанти незаконно утримують громадян України, електроенергію вмикають лише на дві години на добу та не надають медичну допомогу полоненим.

Майже 2 роки окупанти утримують у полоні 20-річного Богдана Максименка. У хлопця вроджена вада серця, стан його здоров'я — критичний.

Російські окупанти звинуватили громадянина України Віктора Дзицюка у "шпигунстві та організації диверсій". Вони засудили його до 16 років позбавлення волі.

Російські окупанти засудили за "шпигунство" жительку Донецька Марину Юрчак до 15 років позбавлення волі. Від побоїв у жінки сильно травмовані ноги.

Українського військового Юрія Гордійчука, який потрапив у полон окупантів у травні 2019 року, окупанти "засудили" до 17 років позбавлення волі. У Юрія серйозні проблеми зі здоров'ям, медичну допомогу він не отримує.

Володимир Черкас потрапив у полон російських окупантів у вересні 2017 року. В окупований Донецьк чоловік поїхав через смерть батька.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber