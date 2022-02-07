США і ще кілька країн Північноатлантичного Альянсу організували так званий повітряний міст — тобто безперебійний ланцюжок авіарейсів — для постачання Україні зброї та боєприпасів на тлі воєнної ескалації з боку Росії.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, у "повітряному коридорі", окрім США, беруть участь Велика Британія і країни Балтії, а Польща і Чехія планують здійснити постачання найближчим часом. Крім того, США, Велика Британія, Канада і Польща відрядили до України військових інструкторів.

Загалом, за даними The Wall Street Journal, США з початку року передали Україні близько 650 тонн озброєнь, зокрема боєприпасів, яких, за оцінками Вашингтона, Києву не вистачає. Мета озброєння — стримування Росії на тлі нарощування військової присутності біля українських кордонів.

Як повідомив на брифінгу 7 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Києву протягом останніх місяців Захід передав фінансову допомогу на суму понад 1,5 мільярда доларів. При цьому за цей період Україна отримала понад тисячу тонн озброєнь від західних партнерів.

Зокрема США у 2021 році виділили 650 мільйонів доларів безпекової допомоги України, що більше, ніж у будь-який рік з 2014-го. А загалом Вашингтон надав Києву понад 2,7 мільярда доларів безпекової допомоги з початку російської агресії.

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Що відомо

З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.

США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що на тлі воєнної ескалації з боку Росії Україні надали лише п’ять тисяч захисних захисних шоломів, оскільки це передбачають норми експортного контролю. Крім того, Київ сам запросив у Берліна таку допомогу.

Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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