НАТО допускає можливість збільшення свої військової присутності у Польщі та країнах Балтії, якщо Росія по закінченню запланованих навчань, залишить своїх військових у Білорусі.

"Те, де надовго залишаться наші війська, в яких країнах — дебати щодо цього з'явилися внаслідок останніх подій. Так, ми розглядаємо це питання. Все може змінитися у майбутньому, залежно від розвитку подій. Дуже багато залежить, звичайно, від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", — заявив у Вільнюсі голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, передає Reuters.

Він наголосив, що аналіз нарощування сил показує, що Росія "дійсно може дійсно мати достатньо сил для серйозного вторгнення до кінця цього місяця". Водночас він наголосив, що в Альянсу немає підтверджень такого наміру з боку Москви.

Бауера також повідомив, що на білоруському кордоні вже розгорнуто польові шпиталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.

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