НАТО допускає можливість збільшення свої військової присутності у Польщі та країнах Балтії, якщо Росія по закінченню запланованих навчань, залишить своїх військових у Білорусі.
"Те, де надовго залишаться наші війська, в яких країнах — дебати щодо цього з'явилися внаслідок останніх подій. Так, ми розглядаємо це питання. Все може змінитися у майбутньому, залежно від розвитку подій. Дуже багато залежить, звичайно, від того, чи залишаться російські війська в Білорусі", — заявив у Вільнюсі голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, передає Reuters.
Він наголосив, що аналіз нарощування сил показує, що Росія "дійсно може дійсно мати достатньо сил для серйозного вторгнення до кінця цього місяця". Водночас він наголосив, що в Альянсу немає підтверджень такого наміру з боку Москви.
Бауера також повідомив, що на білоруському кордоні вже розгорнуто польові шпиталі та інші допоміжні підрозділи, необхідні для підтримки військового наступу.
Що відомо
- На посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в України до Польщі прибула нова група американських військових.
- У рамках розміщення додаткових збройних сил США Європі через нарощування Росією військового контингенту на кордоні з Україною, до німецького міста Вісбаден прибули 2 тисячі американських піхотинців та десантників.
- 2 лютого президент США Джо Байден погодив передислокацію додаткових сил у Східну Європу.
- Президент Франції Еммануель Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.
- Лідери країн "Веймарського трикутника" (Польща, Німеччина та Франція) 8 лютого проведуть перемовини з питань безпеки у Центральній та Східній Європі та загрози російського вторгнення в Україну.
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