Голови МЗС Чехії, Словаччини та Австрії вилетіли до України

Міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Австрії Александер Шалленберг та Словаччини Іван Корчок вилетіли до України.

Про це у своєму Twitter повідомив очільник словацької дипломатії Іван Корчок.

"Вирушаємо у спільну поїздку з Яном Ліпавським та Александром Шалленбергом, щоб висловити солідарність з Україною та отримати уявлення про ситуацію на місцях", — написав він.

За словами міністра, візит триватиме протягом двох днів.

"Словаччина — хороший друг та близький партнер України", — додав він.

Раніше президент Чехії Мілош Земан виступив проти відправлення військових НАТО до України, оскільки вона не є членом Північноатлантичного альянсу. Також він висловився проти відправлення чеських військових до східних кордонів НАТО, назвавши це "брязканням зброї".

У відповідь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву чеського лідера "черговою спробою підірвати відносини між країнами".

"З нетерпінням чекаю в Україні Яна Ліпавського. Він представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України", — написав Кулеба у Twitter.

Що відомо

За даними New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію.

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує нарощувати військову потужність біля кордонів України.

3 лютого низка членів Бухарестської дев’ятки НАТО повідомили про намір посилити допомогу Україні у зміцненні оборонних спроможностей.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на сьогодні немає підстав очікувати на повномасштабне відкрите вторгнення з боку Росії, оскільки вона не сформувала ударного угруповання, яке б могло його здійснити.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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