За добу COVID-19 виявили у понад 1300 жителів Донеччини та Луганщини

Протягом 5 лютого COVID-19 підтвердили у 1 032 жителів Донеччини та у 318 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померла одна людина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 305 хворих на Донеччині та 176 хворих на Луганщині.

5 лютого щеплення від COVID-19 отримали 1 069 жителів Донеччини, з них першу дозу – 274, додаткову дозу отримали 128 людей, бустерну дозу – 119. На Луганщині вакцинувались 500 людей, першу дозу отримали 154, бустерну – 96.

За добу 5 лютого в Україні підтвердили 27 851 новий випадок захворювання на коронавірус, що на 14682 випадки менше, ніж за попередню добу.

Що відомо

Протягом 4 лютого COVID-19 підтвердили у 1 887 жителів Донеччини та у 716 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 11 людей, на Луганщині – 5.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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