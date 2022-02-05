На Донеччині та Луганщині виявили 2603 нових випадків COVID-19

Протягом 4 лютого COVID-19 підтвердили у 1 887 жителів Донеччини та у 716 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 11 людей, на Луганщині – 5.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 59 хворих на Донеччині та 130 хворих на Луганщині.

4 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 810 жителів Донеччини, з них першу дозу – 1 062, додаткову дозу отримали 437 людей, бустерну дозу – 695. На Луганщині вакцинувались 1 766 людей, першу дозу отримали 465, бустерну – 701.

За добу 4 лютого в Україні підтвердили 42 533 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих — 4 268 дітей та 920 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 3 лютого COVID-19 підтвердили у 1 799 жителів Донеччини та у 805 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 12 людей, на Луганщині – 3.

Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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