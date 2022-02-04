США надали Україні 40 позашляховиків для патрулювання прикордонних районів

Сполучені штати передали Державній прикордонній службі 40 повнопривідних позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. У рамках невідкладної допомоги Україні на 20 мільйонів доларів американці надіслали ще переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.
Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні.
"Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав ДПСУ сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi. Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії", – ідеться у повідомленні.
Цю техніку використовуватимуть для роботи прикордонників у важкодоступних районах поблизу державного кордону. У рамках невідкладної допомоги США передали також інші машини та обладнання.
"Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання", – ідеться у повідомленні.
Що відомо
- Протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.
- Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
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