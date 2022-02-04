США надали Україні 40 позашляховиків для патрулювання прикордонних районів

Сполучені штати передали Державній прикордонній службі 40 повнопривідних позашляховиків для патрулювання у важкодоступних прикордонних районах. У рамках невідкладної допомоги Україні на 20 мільйонів доларів американці надіслали ще переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Посольства США в Україні.

"Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав ДПСУ сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi. Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії", – ідеться у повідомленні.

Цю техніку використовуватимуть для роботи прикордонників у важкодоступних районах поблизу державного кордону. У рамках невідкладної допомоги США передали також інші машини та обладнання.

"Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання", – ідеться у повідомленні.

Що відомо

Читайте також

Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі

Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу