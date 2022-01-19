США нададуть Україні додаткову військову допомогу у найближчі тижні

Протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому США планують забезпечити додаткову допомогу протягом наступних кількох тижнів.

Про це під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою за результатами візиту до України повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми надали оборонну безпекову допомогу Україні, й продовжуємо надавати її. Я не буду зупинятися на деталях цієї допомоги, але хочу зазначити наступне: ми надали безпекової допомоги за останній рік більше, ніж будь-якій іншій країні, починаючи з 2014 року. За останні кілька тижнів ми надали таку допомогу і запланували допомогу протягом наступних тижнів ", — зазначив держсекретар.

За його словами, останнім часом обсяги цієї допомоги суттєво зросли. При цьому у разі російської агресії США планують її збільшити.

"Якщо Росія відновить свою агресію, ми надамо додаткові матеріали Україні. Все це вже заплановано, і все це сприятиме обороноздатності України", — наголосив Блінкен.

Водночас Дмитро Кулеба підтвердив, що США та Україна ефективно співпрацюють в оборонній сфері.

"У нас є дуже гарне співробітництво зі Сполученими Штатами у питанні військової допомоги. Ця допомога дійсно зміцнює нашу обороноздатність", — зауважив міністр.

Він додав, що Україна співпрацює за цим напрямком із низкою європейських країн.

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