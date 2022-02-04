На Донеччині та Луганщині підтвердили 2604 нових випадків COVID-19

Протягом 3 лютого COVID-19 підтвердили у 1 799 жителів Донеччини та у 805 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 12 людей, на Луганщині – 3.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
Минулої доби від коронавірусу одужали 354 хворих на Донеччині та 217 хворих на Луганщині.
3 лютого щеплення від COVID-19 отримали 3 532 жителя Донеччини, з них першу дозу – 1 196, додаткову дозу отримали 495 людей, бустерну дозу – 375. На Луганщині вакцинувались 1 509 людей, першу дозу отримали 476, додаткову – 41, бустерну – 453.
За добу 3 лютого в Україні зафіксовано 43778 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них 4381 дитина та 873 медичних працівників.
Що відомо
- Протягом 2 лютого COVID-19 підтвердили у 1 754 жителів Донеччини та у 840 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей, на Луганщині – 3.
- Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації, які будуть доступними після бустерного щеплення від COVID-19.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
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