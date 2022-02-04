Перші підготовчі групи американських підрозділів прибули до Польщі

Група військовослужбовців 82 дивізії, які готуватимуть розміщення американського контингенту, вже прибула до Польщі.

Про це 3 лютого повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Продовжується підготовка до прийняття головних сил Бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії США. До Польщі вже прибула підготовча група. Загалом у рамках передислокації прибудуть 1700 військовослужбовців. Це є виразним сигналом союзницької солідарності у відповідь на ситуацію в Україні", — написав міністр Блащак.

Що відомо

Читайте також

У Держдепі підтвердили: Росія готувала відео про "напад" ЗСУ для виправдання агресії

США почали перевезення додаткових військових підрозділів до країн Європи

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу