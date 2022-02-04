У МЗС прокоментували дані США про фейкове відео РФ як привід наступу на Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США заздалегідь повідомили Україну про підготовку фейкового відео із нападом Збройних сил на Донбас, за допомогою якого РФ хотіла звинуватити Київ у загибелі цивільних.

"Ми знали від Сполучених штатів про те, що така інформація буде оприлюднена. В принципі те що будо оприлюднено нас не дивує, ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, ми бачили що вони ні перед чим не зупиняються коли намагаються щось сфальшувати і звинуватити в чомусь черговому Україну", — заявив міністр під час брифінгу 4 лютого, передає кореспондентка Суспільного.

Водночас за його словами, українська розвідка наразі ще не надала власних даних щодо цього відео.

"У цій ситуацій дуже важливо що будь-які плани, будь-які наміри Росії виводяться на світло і, відповідно, нам вдається їх зривати. Ми продовжуємо співробітництво зі Сполученими штатами по розвідувальній лінії, по дипломатичній лінії для того, щоб викривати злісні наміри Російської Федерації", — наголосив Кулеба.

Що відомо

Спікер Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу заявив, що Кремль готував фейкове відео про нібито напад Збройних сил України, щоб звинуватити Київ у загибелі цивільних на Донбасі або в прилеглих районах Росії.

Прессекретарка Білого Дому Джен Псакі заявила 2 лютого, що офіційні представники США більше не називатимуть потенційне вторгнення РФ в Україну "неминучим". За словами речниці, таке формулювання посилало небажаний сигнал, що Путін нібито вже прийняв рішення про вторгнення.

28 січня під час пресконференції для іноземних журналістів президент Зеленський закликав не поширювати паніку щодо можливого наступу Росії на Україну. Ця заява відобразила розбіжності між президентами України та США щодо неминучості наступу Росії.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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