На Івано-Франківщині медики виявили 2 423 нові випадки COVID-19

Упродовж 2 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 2 423 нові випадки COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Недугу виявили у 961 жителя Івано-Франківського, 585 — Коломийського, 431 — Калуського, 336 — Надвірнянського, 101 — Косівського та дев'ятьох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 166 397 прикарпатців.
На Івано-Франківщині впродовж 2 лютого медики зафіксували 11 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 293 людей.
Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 091 прикарпатцю. Загалом COVID-19 подолали 130 995 жителів області.
За добу 2 лютого в Україні медики зафіксували 39 620 нових випадків захворювання на COVID-19.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.
З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.
На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.
Із 7 лютого учні 1-4 класів Івано-Франківської громади відновлять навчання у звичному режимі.
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